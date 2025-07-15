Trabzonspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Trabzonspor 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
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Trabzonspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum'da başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda yeni katılan oyunculara hoş geldin karşılaması yapıldı.

TRABZONSPOR, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum'da start verdi.

Trabzonspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum'da start verdi. Trabzon'daki ilk etabın ardından Erzurum'a gelen bordo-mavililer, kampın ilk antrenmanını saat 17.30'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve rondo çalışmasının ardından sonuçlandırma ve geniş alanda oyun üzerine çalışmalar yaptı. Antrenmanda bordo-mavili oyuncular oluşturdukları koridorda takıma yeni katılan Wagner Pina, Paul Onuachu ile Felipe Augusto'ya hoş geldin karşılaması yaptı. Bu esnada da oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke ile teknik ekibi antrenman öncesinde bütün oyunculara tek tek sarılarak başarılar diledi.

Bordo-mavililer, Erzurum kampındaki hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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