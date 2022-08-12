Trabzon haber | Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) Edinilen Trabzon gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçtan Dakikalar (İlk yarı) 18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi. 28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü. 39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi. 45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi. Stat: Medical Park Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Alpaslan Dedeş xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Doğucan x, Siopis xx, Bakasietas xx, Visca x (Kouassi dk. 42 x), Trezeguet xx, Cornelius xx Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen Teknik Direktör: Abdullah Avcı Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes x, Falette xx, Adekkugbe xx, Musa Çağıran x, Riberio x, Aabid xx, Lobjanidze xx, Saint-Louis x, El Kaabi xx Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş Teknik Direktör: Serkan Özbalta Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor) (Gökmen Şahin - Ozan Köse - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Erce Kardeşler Trabzonspor Hatayspor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haber | Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.