Trabzon haberleri: Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) Trabzon gündem haberi... Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaşıyor. Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada sol kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı. 37. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 43. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Jens Larsen xx, Dorukhan Toköz xx, Vitor Hugo xx, Eren Elmalı xx, Marek Hamsik xx, Bakasetas xx, Edin Visca xx, Abdülkadir Ömür xx, Mahmoud Trezeguet xx, Andreas Cornelius xxx Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Siopis, Yusuf Erdoğan, Djaniny, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kouassi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Murat Paluli xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt xx, Robin Yalçın xx, Hakan Arslan xx, Max Gradel xx, Yatabare xx Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Alaaddin Okumuş, Angielski, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Leke James Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Gol: Cornelius (dk. 37) (Trabzonspor) Sarı kart: Cornelius (Trabzonspor) (İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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