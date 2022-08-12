Trabzon'da yürekler ağza geldi! Acılar içinde yerde kalan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın 47. dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından kolunun üzerine düştü. Yerden kalkamayan futbolcu kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca talihsiz bir an yaşadı.
KIRIK ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Karşılaşmanın 47. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Visca yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri oyuna girerken bir süre sonra sahaya ambulans istedi. Gelen ambulansa bindirilen Bosna-Hersekli futbolcu kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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