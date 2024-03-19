Trabzon'da düzenlenen yol yarışlarında Sivaslı sporcu Hilal İbiş birinci oldu

Trabzon'da düzenlenen 5. Bölgesel Yol Yarışları'nda Sivas'ı temsil eden sporcularından Hilal İbiş, U15 Kadınlar kategorisinde birinci olarak başarı elde etti ve altın madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "5. Bölgesel Yol Yarışları" Trabzon'da gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanla yapılan yarışlarda çeşitli illerden katılan sporcular dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Yarışmaya Sivas'ı temsilen katılan sporcularından Hilal İbiş, U15 Kadınlar kategorisinde birinci olarak başarı elde etti ve altın madalya kazandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise başarılı sporcu Hilal İbiş'i ve onun yetiştirdiği antrenörü tebrik etti. - SİVAS