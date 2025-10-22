Toprak Razgatlıoğlu: Motor Sporlarına Daha Fazla İlgi Gerek

DÜNYA Superbike Şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'de motor sporlarının ön plana çıkmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim ülkemizde sadece futbol var. Ara ara böyle başarılar elde ettikçe biraz da motor sporları ön plana çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde motor sporları ön plana çıkmaya başlar. Gerçekten ihtiyacımız var. Burada çok büyük işler başarıyoruz. Çoğu kişinin ne işler başardığımızdan haberi yok" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu yarış pistinde DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kariyerinde hedeflerinin birçoğunu gerçekleştirdiğini ifade eden Razgatlıoğlu, "Büyük hedeflerden biri olan MotoGP'ye geçiş yaptık. MotoGP şampiyonluğu zor olacak. Superbike şampiyonluğu da kolay değildi ama üç kez şampiyon olduk. Ben bir kez istiyordum, üç kez nasip oldu. Şimdi MotoGP'ye hedef koyduk ve MotoGP'de başarılı bir sporcu olmak istiyorum. MotoGP'de ilk defa bir Türk yarışacak ve bu çok güzel bir şey. İnşallah orada başarılı oluruz ve iz bırakırız. Tabii ki her zaman hayalimiz bir dünya şampiyonluğu. Orada motosiklet çok önemli, aynı Formula 1 gibi aslında. İnanıyorum, ileriki dönemlerde farklı kapılar açılıp belki şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Türkiye'de motor sporlarının ön plana çıkmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Motosiklet sporuna önem vermeye başladılar ama ben zannetmiyorum. Bu iş tamamen İtalyanlar ve İspanyollar diyebilirim. Bizim ülkemizde sadece futbol var. Ara ara böyle başarılar elde ettikçe biraz da motor sporları ön plana çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde motor sporları ön plana çıkmaya başlar. Gerçekten ihtiyacımız var. Burada çok büyük işler başarıyoruz. Çoğu kişinin ne işler başardığımızdan haberi yok. Dünyada hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de dünya şampiyonluğu için mücadele veriyoruz. Özellikle canlı izleyenler bunu çok daha iyi anlayabiliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi anlar ve önem verirler."

'KARİYERİMİ SONLANDIRINCA GENÇLER İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA HAZIRIM'

Kariyerini sonlandırdıktan sonra yeni sporcular yetiştirmek istediğini söyleyen Razgatlıoğlu, "Kenan Sofuoğlu gibi yarış kariyerimi tamamladıktan sonra tamamen bomboş bir zamanım olacak. O zaman belki gençlerle uğraşıp onların başarısı için arkalarından koşup ağabeylik yapmayı düşünüyorum. Çünkü Kenan abi herkese yetemeyecek. Onun yanında bu işlere yardım edecek birine ihtiyacı olacak. O kişinin de ben olduğumu düşünüyorum. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra ülkemize daha fazla şampiyonluk kazandırmak ve yeni gençlerin önünü açmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" dedi.

'İLK ETAPTA MOTOGP'DE PODYUMA ÇIKACAĞIMI SANMIYORUM'

MotoGP'de ilk etapta podyuma çıkacağını sanmadığını belirten Razgatlıoğlu, "Şu an kazanan bir pilotuz ve en kötü üçüncülükle bitiriyorum. MotoGP tamamen başka olacak. Bunlara biraz hazırlık yapmam gerekecek. Şu an ilk etapta podyuma çıkacağımı sanmıyorum ama ilerleyen zamanda çok rahat podyum mücadelesi vereceğiz gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.