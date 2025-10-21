Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonluğu Hayalini Gerçekleştirdi

SAKARYA'da, düzenlenen basın toplantısında konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Babamın en büyük hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden çok özeldi benim için. 2024 yılında ayrı bir hikaye çizdik" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da bulunan Kenan Sofuoğlu pistinde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Yarışta motosikletin üzerinde tek başıma olduğunu fakat arkasında büyük bir aile olduğunu vurgulayan Razgatlıoğlu, "Takım tarafından herkesin en iyi şekilde motosikleti hazırlaması gerekiyor. En küçük bir cıvata bile her şeyi berbat edebilir. Takıma da bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu oldum diyemiyorum, dünya şampiyonuyuz diyorum çünkü hepimizin başarısı" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALİM KENAN SOFUOĞLU İLE TAKIM ARKADAŞI OLMAKTI'

En büyük hayalinin Kenan Sofuoğlu ile takım arkadaşı olmak istediğini ifade eden Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonu olduğumda aynı takımdaydık ama Kenan abi dünya şampiyonasında yarışıyordu. 2016 yılında Kenan abi ile dünya şampiyonasında yarışmak istiyorduk. Ama bana farklı bir yol çizdi. O yolu takip etmek zorundaydım ama içimdeki hissiyat tamamen onunla beraber olmaktı. Ne zaman dünya şampiyonu oldum o çizdiği yolu daha iyi anladım. Benim için çok daha başka bir yol çizmiş ki dünya şampiyonu olduğumda anladım. Babamın en büyük hayali benim bir gün dünya şampiyonu olduğumu görmekti. O yüzden çok özeldi benim için. 2024 yılında ayrı bir hikaye çizdik. Bu hikaye bizim yolumuzu daha fazla açtı. Belki hayalini bile kurmadığımız şeylere ulaştırıyor bizi. O şampiyonluk bize MotoGP kapısını açtı. 2025 bu sezon çok iyi başlamadık ama çok iyi sonlandırdık. Her şeye adım adım gittikçe başarıya daha tatlı bir şekilde ulaşıyorsun. Bir anda sıçramak bazen güzel olmayabiliyor" diye konuştu.

TARAFTARLARIMIZ BİRAZ DOZU KAÇIRDI

Yarışta Razgatlıoğlu'nun yaşadığı kazaya ilişkin konuşan Kenan Sofuoğlu ise şunları söyledi:

"Her şey çok güzel gidiyordu. Yarışta şampiyonluğu elde edecektik, kutlamalar yapılacaktı. Yarışmadan önce Toprak'a kendini diğerlerinden korumaya çalış dedim. Tabi tatsız bir kaza yaşandı. Bu arada bu konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Bu kazadan sonra çok sinirlendik. Ben de çok sinirlenenlerden biriydim. Ama almamız gereken bir şampiyonluk vardı ve almamız gerekiyordu. O şampiyonluğu alacaktık. Taraftarlarımız biraz dozu kaçırdı. Beni en üzen tarafı da Türkler hakkında iyi yorumlar görmemeye başladım. Ülkemle ilgili kötü yorumlar çok zoruma gitmeye başladı. Onunla ilgili bende birkaç paylaşım yaptım. Bunu hala anlamayan taraftarlarımız var. Sonuçta bu bir spor ve savaş değil. Kimsenin birbirinden bu denli nefret etmesine gerek yok."

'ŞU ANDA FABRİKA DESTEĞİ ARKAMIZDA'

Toprak Razgatlıoğlu'nun Süperbike şampiyonu olarak yetiştirdiklerini söyleyen Sofuoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"MotoGP şampiyonu olmak için gitmemiz gereken yol Moto3, Moto2, MotoGP. O tren başka bir tren bizim bindiğimiz tren başka. Toprak'ı da anı trenine aldım. O trenin en üst zirvesine çıkarmaya çalıştık, onu başardı. Toprak o kadar iyi ki artık ona yetmez oldu. Bu kararı vermek zorundaydık. Hem hayranları hem motor sporları dünyası bekliyordu. Toprak'a artık gitmemiz lazım buraya fazla gelmeye başladık dedim. Bu 4 yıldır konuşulan bir şeydi. 2021 yılının şampiyonluğundan bu yana Toprak, MotoGP gitsin deniliyordu. Ben doğru takımla, iş yapabileceği bir takımla, fabrika takımı ile gitsin istedim. Şu an fabrika desteği arkamızda."