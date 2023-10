SPOR The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanı

The Bodrum Cup yarışlarında 35'inci yıl heyecanıFırat AKAY-Mustafa AKIN/BODRUM(Muğla),(DHA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'inci kez gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, Bodrum-Bodrum etabıyla start verdi.

Fırat AKAY-Mustafa AKIN/BODRUM( Muğla ),(DHA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'inci kez gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yelken yarışları, Bodrum-Bodrum etabıyla start verdi. 150 teknenin yarışa katıldığı etapta yaklaşık 1500'ün üzerinde yarışçı kıyasıya mücadeleye başladı. Yarışların bu yıl Selanik'ten başladığını söyleyen The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, "Dolmabahçe'de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Atamıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti" dedi.

Bodrum'da bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yarışlarında günün ilk startı verildi. Start törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal, yarışçılar ve katılımcılar katıldı. Karaada yakınlarında yelkenli tekne üzerinden protokol üyeleri denize çelenk bıraktı, akabinde saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte 35'inci The Bodrum Cup yelken yarışlarının Bodrum-Bodrum etabı başlamış oldu. Bu kapsamda, ilk etap yarışına 150 tekne ve yaklaşık 1500'ün üzerinde yarışçı katıldı. Öte yandan 35 yıldır dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup'ta dün heyecanla beklenen kampana çaldı. Kampana töreni, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Maximiles Black Yarış Merkezi'nde gerçekleşti.

ARAS: YERLİ VE YABANCI 1500'ÜN ÜZERİNDE KATILIM VAR

Bodrum Cup'ın bu yıl 35'incisinin düzenlendiğini kaydeden Onursal Başkan Erman Aras, "Her şeyin başlangıç noktası olan Selanik'ten başlamak istedik. 13 yatımız ile Selanik'e gittik ve çok duygusal anlar yaşadık. 20 gündür denizdeyiz. Oradan Çanakkale'ye geldik ve şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik. Atatürk'ün gözünü açtığı yerden gözünü kapattığı yer olan Dolmabahçe'ye kadar seyrimizi yaptık. Dolmabahçe'de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Atamıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti. İstanbul Boğazı'nda yelken açan bütün guletlerimiz çok güzel görseller ile oradan ayrıldı, Bodrum'a kadar yarışarak geldik. Bugün de Bodrum Cup yarışını başlatmış oluyoruz. 5 gün sürecek ve yaklaşık 150 civarında yatımız denizde. Yerli ve yabancı 1500'ün üzerinde kişi var. Bodrum Cup'ta heyecanlı anlar bizi bekliyor" dedi.

EROĞLU: ÇOK İYİ BİR ORGANİZASYON

Atatürk'ün evinden Dolmabahçe'ye çok duygulu anlar yaşadıklarını dile getiren 'Colombaio' teknesiyle Bodrum Cup'ta yer alan Yiğit Eroğlu, "Çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Biz nasıl Atamızın izinden gidiyorsak çocuklarımızı da o yolda gitmeleri için teşvik etmemiz lazım. Sadece kitaplardan okumakla, anlatmakla olmaz buraları görmek, gezmek ve hissetmek lazım. O yüzden Selanik çok önemliydi. Çok iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bodrumlu birkaç insanın bir araya gelerek bu işi yapalım diye yola çıktığı ve 35 yıldır yaptığı bir şey. Çok iyi noktalara gelmiş durumda. Bu yarış her sene daha kalabalık hale gelmeye başladı. Her sene daha fazla tekne katılıyor. Bizim Türkiye olarak bu geleneksel teknelerimizi artırmamız lazım. Bunları yaymamız, duyurmamız lazım. Bu organizasyonun aynı zamanda üretime, sanayiye, denizciliğe büyük katkıları var" diye konuştu.