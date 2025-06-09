TFF Heyeti Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti

TFF Heyeti Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ziyaret ederek ona hediyeler takdim etti ve başarılar diledi.

ABD, -TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Milli Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacısomanoğlu'na T.C. Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Takım oyuncularımız Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de eşlik etti.

Prof. Dr Aziz Sancar ve Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan merkez hakkında bilgi alan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra tesisi gezdi.

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ile takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da Hacıosmanoğlu, Ayaz ve milli futbolcularımıza hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplardan hediye etti.

Sancar, A Milli Takım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Meksika ile oynanacak maçta tüm takıma başarılar diledi ve TFF'nin davetlisi olarak karşılaşmayı stadyumda izleyeceğini belirtti.

Bilim insanı Aziz Sancar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli futbolcu Merih Demiral, buluşmada bozkurt pozu paylaşımı da yaptılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.