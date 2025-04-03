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TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı

TFF, Beşiktaş'a ceza yağdırdı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin PFDK cezalarını duyurdu. Federasyon; siyah-beyazlılara toplamda 4 milyon 502 bin lira para, 9 tribün için kapatma, başkan Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve Semih Kılıçsoy'a 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK cezalarını açıkladı. Federasyon, siyah-beyazlılara adeta ceza yağdırdı.

BAŞKANA, FUTBOLCUYA VE TARAFTARA CEZA

TFF, siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'ya kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) sarf ettiği sözleri "Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" olarak değerlendirerek 45 gün hak mahrumiyeti ve 1500 lira para cezası, kulübe de Beşiktaş'a 4 milyon 502 bin lira para cezası ile 9 tribün kapatma cezası verdi. Galatasaray derbisinde oyuna sonradan giren ve kırmızı kart gören Semih Kılıçsoy da 2 maçtan men edildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 115-116, KUZEY ÜST TRİBÜN 408, GÜNEY ALT TRİBÜN 121-122, KUZEY ALT TRİBÜN 108-109, DOĞU ÜST TRİBÜN 415-416 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu SEMİH KILIÇSOY'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.' nin, 29.03.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıismail aydın:

Federasyon galatasarayın arka bahcesidir , dün fener macindada penalti verilmedi kendilerde haksiz kaxanc sagladi

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

İsmail Aydın denen zat, eze eze yenen bir Galatasaray vardı. İlk yarı Kadıköy'de 3-0 dan farka gidecekken uydurma bir penaltı ile, dün uydurma çizgiyle hızı kesilen bir Galatasaray var. Sizde nasıl bir beyin var ya? Hani kuş beyinli derler ya öyle bir şey mi? Gerçi kanarya da bir kuş neticede. Adam gibi susun artık.

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