TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ankara'da futbol kulüplerini ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara'da futbol kulüplerini ziyaret ederek altyapı projeleri ve antrenör eğitimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kadın futboluna da önem verdiklerini belirten Büyükekşi, Muş'taki Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğuna da değindi.

"Kadın futbolunu önemsiyoruz"

"Özümüze dönmemiz gerekiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkentin futbol kulüplerini ziyaret etmek üzere bugün Ankara'ya geldi. İlk olarak MKE Ankaragücü'nü Tandoğan Tesisleri'nde ziyaret eden Büyükekşi, beraberindeki heyetle beraber kulüp başkanı Faruk Koca ve yöneticilerle birlikte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Altyapı projelerine ilişkin yapılan görüşmenin ardından Büyükekşi ve Koca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, açıklamalarının ardından Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret etmek üzere tesislerden ayrıldı.