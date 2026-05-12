TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, AA Spor Masası'nın konuğu oldu Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, devrim niteliğinde kararlar aldıklarını belirterek, FIFA ve UEFA ile tarihin en güçlü dönemini yaşadıklarını söyledi.

AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına katılan başkan Hacıosmanoğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk futbolunu her anlamda daha iyi bir noktaya taşımak istediklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Devrim niteliğinde kararlar aldık. 7 bin küsur amatör takım var. İnsanlar kulüp kuruyor, amatör derneği var ama çocukların sahası yok. Kriterleri hazırlıyoruz. Uymayanları kapatacağız. Nitelikli hale gelince destek olacaksın. Bizde eğitim sorunu da var. Almanlar sistemi kurmuşlar. Amatörden çocukları yetiştiriyorlar. Hocanın oyuncuyu yetiştirmesi için bilgisinin ve birikiminin olması lazım. Bizde hiç kimse kendisini yetiştirmiyor. Yeditepe Üniversitesi ile protokol yaptık, hakemler orada eğitim alıp hakem olacaklar. Antrenör Bölümü için de rica ettik. Sağ olsun, kabul ettiler. Onu da açacağız. Yeteneklerin harcanmaması için antrenör yetiştirmemiz lazım. Onları daha nitelikli hale getirmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Başkan ve teknik direktör değişikliğinin fazla olmasıyla ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Kulüp başkanları yerinde kalmıyor ki hocalardan bahsedelim. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Delege yapısıyla ilgili çalışma olacak." dedi.

"TFF, FIFA ve UEFA ile en güçlü dönemini yaşıyor"

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin FIFA ve UEFA ile en güçlü dönemini yaşadığını aktardı.

İstanbul'da UEFA'nın ardından FIFA'nın da merkezinin açılacağının altını çizen Hacıosmanoğlu, "TFF, FIFA ve UEFA ile tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Infantino ve Ceferin ile ayrı bir dostluğumuz var. Infantino, Dünya Kupası ile Trump'a gitti. O da ev sahibi. İkinci olarak Türkiye'ye geldi, Sayın Cumhurbaşkanımıza Dünya Kupası'nı hediye etti. Kararı verildi. Yeri de belli. Tahsis işlemleri için Cumhurbaşkanımız, Bakan Bey'e talimat verdi. En kısa zamanda FIFA'nın merkezini İstanbul'da açacağız." diye konuştu.

"Bizim kalbimizle dilimiz bir"

İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp yöneticilerinin taraftarları bir arada tutabilmek için kendilerini zan altında bırakmasını eleştirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Kendi menfaatlerine yarayacak şekilde taraftarlarını yönlendirmeye çalışabilirler. Bizim kalbimizle dilimiz bir. Kimseye art niyetli bir düşüncemiz yok. Bazen dostların tarafından zan altında bırakıldığında o size dokunuyor. Geçen sene kendime de kızdım. Dost bildiklerimizin kendi camialarını konsolide etmek için bizi zan altında bırakmaktan kaçınmalarını istiyorum. Ahlaksız insanlar çok. Geçen sene bu konuyla ilgili konuştum. İsim de vermiyorum. Yaradan yukarıda. Ona havale ediyorum. Beni başka takımlarla özdeşleştiriyorlar. Bünyemde takım varsa o da Trabzonspor. Şu anda tarafsızım. Kumpas yapıyoruz ya... Trabzonspor 5 haftada şampiyonluk potasından gitti. Bir operasyon yapmama gerek yok. Kumpas çevirmeme gerek yok ki. Trabzonspor, 'Başakşehir maçında 2 penaltımız verilmedi.' dedi. Bana göre değil. Eğer kalbimizde leke varsa verdirtirim. Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim? Ama biz tarafsızız. Bir kumpasa gerek yok. Parmağımın ucuyla dokunsam... Bunun vebali var. Allah bize adaletsizlik nasip etmesin. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Kendi başarısızlıklarınız nedeniyle taraftarlarınızı konsolide etmek için insanları zan altında bırakmayın. Futbola hizmet edelim."

Türkiye'nin EURO 2032'yi tek başına düzenleme ihtimali

İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya'nın yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) tek başına düzenleme ihtimaliyle ilgili, "Böyle deyip İtalya'ya haksızlık yapmak istemiyorum. Dostlarımız var. Federasyonla da ilişkilerimiz iyi. Ceferin, onlara ağır bir eleştiri götürdü. Hazır olmaları gerekiyor. Sorunları var. Şimdiden bir şey konuşursak saygısızlık etmiş oluruz. Bekleyelim ve görelim." ifadelerini kullandı.

"En büyük isteklerimden biri, kadın hakemin derbi yönetmesi"

Başkan Hacıosmanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı'na büyük önem verdiklerini, kadın liglerini daha nitelikli hale getirmek istediklerini söyledi.

Geçen sezon birkaç takımın Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Milli takıma çok önem veriyoruz. Kadınlarımız baş tacımız. A Milli Kadın Futbol Takımı'na daha fazla destek verip ligleri daha nitelikli hale sokma çalışmalarımız var. Yıllar sonra kadın hakemlerimiz çıktı. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa'ya maç yönetmeye gidecekler. En büyük isteklerimden biri kadın hakemimizin derbi maçı yönetmesi. Allah inşallah bunu bize nasip eder." diye konuştu.

