TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin yurt dışında oynanabileceğini belirtti. Büyükekşi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerin başladığını ve maçın İngiltere veya Katar'da da oynanabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar karara tepki gösterdi.