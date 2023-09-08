TFF Başkanı Büyükekşi: Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da olabilir
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin yurt dışında oynanabileceğini belirtti. Büyükekşi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerin başladığını ve maçın İngiltere veya Katar'da da oynanabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar karara tepki gösterdi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray oynayacağı Süper Kupa finalinin oynanacağı yer hakkında açıklamalarda bulundu.
"İNGİLTERE OLABİLİR KATAR OLABİLİR"
Finali yurt dışında oynatmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM OLDU
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken bazı kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla bu karara tepki gösterdi.