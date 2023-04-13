TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
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TFF, EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Dosyada ev sahipliği için 8 şehirden 10 stadyum bulunurken, İzmir'den hiçbir stat ve Vodafone Park'ın yer almaması dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce resmi adaylık başvurusunu tamamladığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. UEFA'ya verilen dosyada, adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgelerin bulunduğu aktarıldı. Maçlara ev sahipliği yapacak statların da yer aldığı dosyada, yer almayan stadyum ve şehir çok konuşuldu.
TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak.
Ajansspor'da yer alan habere göre, TFF'nin UEFA'ya sunduğu dosyada 8 şehirden 10 stat yer aldı. Listede İzmir'den hiçbir stat ve Vodafone Park yer almaması. Beşiktaş'ın stadının UEFA'ya sunulan dosyada olmaması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
8 şehirden yer alan 10 stadyum şöyle:
İstanbul
- Atatürk Olimpiyat Stadı: 74.753
- NEF Stadı: 52.600
- Ülker Stadı: 50.500
Ankara
- Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu
Konya
- Medaş Konya Büyükşehir: 42.000
Bursa
- Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu: 43.361
Trabzon
- Şenol Güneş Spor Kompleksi: 40.782
Antalya
- Corendon Airlines Park: 32.537
Eskişehir
- Eskişehir Yendi Stadyumu: 32.500
Gaziantep
- Kalyon Stadı: 33.500