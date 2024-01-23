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TFF, 9 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk edilen takımlar arasında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderilenler de bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Antalyaspor 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor, 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Adana Demirspor Kulübü idarecisi Metin Korkmaz ise 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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