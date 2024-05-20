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TFF 3. Lig Play-off 3. Tur Rövanş Maçları Tamamlandı

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TFF 3. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçları sona erdi. Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK ve Çimentaş Elazığspor finallere yükseldi. Finallerde tarafsız sahada tek maç eleme usulü uygulanacak.

TFF 3. Lig'de play-off 3. tur rövanş maçları tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan turda rakiplerine üstünlük kuran Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK ve Çimentaş Elazığspor finallere yükseldi.

3. Lig'de finaller, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Bu aşamada 1. Grup ekibi 52 Orduspor FK, 2. Grup temsilcisi Çimentaş Elazığspor ile mücadele edecek. 3. Grup takımı Merkür Jet Erbaaspor ise 4. Grup'tan Muş 1984 Muşspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaları kazanan 2 ekip, gelecek sezon TFF 2. Lig'de oynama hakkı elde edecek.

TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0 (Penaltılarla 6-5) (1-2)

Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor: 0-3 (1-0)

Çimentaş Elazığspor-Efeler 09: 4-0 (3-0)

Aliağa-52 Orduspor FK: 1-0 (Penaltılarla 1-3) (0-1)

Kaynak: AA / Spor

Elazığspor Çimentaş Orduspor Muş Spor Güncel Haberler

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