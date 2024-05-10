TFF 3. Lig play-off 3. tur eşleşmeleri ve maç programları belli oldu

TFF 3. Lig play-off 3. tur eşleşmeleri ve maç programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme sistemine göre oynanacak 3. turda ilk maçlar 15 Mayıs Çarşamba, rövanş mücadeleleri ise 20 Mayıs Pazartesi oynanacak.

Play-off 3. tur eşleşmeleri ve maç programları şu şekilde:

15 Mayıs Çarşamba:

16.00 Efeler 09 Spor-Çimentaş Elazığspor (Nazilli İlçe)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (Dumlupınar)

16.00 Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor (Muş Şehir)

20.00 52 Orduspor FK-Aliağa Futbol (Yeni Ordu)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor FK (Aliağa Atatürk)

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)

16.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

20.00 Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 Spor (Elazığ)