TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi
TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi. Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi. Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle: 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar), Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 0-1, Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2
TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi.
Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.
Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:
52 Orduspor FK- İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar)
Karşıyaka- Anadolu Üniversitesi : 0-1
Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2