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TFF 3. Lig play-off 1. turu sona erdi

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TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi. Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi. Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle: 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar), Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 0-1, Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 3 maçla sona erdi.

Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.

Turda saat 20.00'da başlayan müsabakaların sonuçları şöyle:

52 Orduspor FK- İnegöl Kafkasspor: 2-2 (4-3 Penaltılar)

Karşıyaka- Anadolu Üniversitesi : 0-1

Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Üniversitesi Karşıyaka Orduspor İnegöl Spor Güncel Haberler

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