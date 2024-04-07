TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı
TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor: 1-2
Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2
Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK: 0-3
İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor: 2-1
Edirnespor-Malatya Arguvan SK: 2-1
Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0
2. Grup
Karşıyaka-Efeler 09: 6-0
3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1
Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1
TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1
Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2
3. Grup
Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1
Silivrispor-Sivas Dört Eylül: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3
4. Grup
Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor: 2-1
Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1
Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0