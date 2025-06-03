TFF, 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF); 2024-2025 sezonunda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki puan durumlarını tescil etti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline,

Buna göre;

2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

Trendyol Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,

Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Adana Demirspor A.Ş., Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK takımlarının Trendyol 1.Lig'e düşürülmelerine,

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Solwie Energy Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine,

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor A.Ş., Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü takımlarının Nesine 2. Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Sarıyer ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor takımları ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Afyonspor Kulübü, Altay ve Karaköprü Belediyespor takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Giresunspor, Ülkea Nazillispor ve Diyarbekir Spor A.Ş. takımlarının Nesine 3.Lig'e düşürülmelerine,

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 1. sırada yer alan Bursaspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Muğlaspor Kulübü, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Aliağa Futbol A.Ş., Nesine 3. Lig 4. Grup'ta 1. sırada yer alan Mardin 1969 Spor ile grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor ve Muş Spor Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig'e yükseltilmelerine,

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Ergene Velimeşe Spor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ Futbol Kulübü, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü, Nevşehir Belediye Spor, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., 3. Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Bayburt Özel İdare Spor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediye Spor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş., Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

Bölgesel Amatör Lig'de, gruplarında 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor (1. Grup - Bingöl), 1926 Bulancakspor (2. Grup - Giresun), Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü (3. Grup - Malatya), Kilis Belediyespor (4. Grup - Kilis), KDZ. Ereğli Belediye Spor (5. Grup - Zonguldak), Eskişehirspor Kulübü (6. Grup - Eskişehir), Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü (7. Grup - Denizli), Fethiye İdman Yurdu (8. Grup - Bursa), Yeşil Yalova FK Spor Kulübü (9. Grup - Yalova), Galata (10. Grup - İstanbul), ve play-off müsabakaları sonucunda Suvermez Kapadokya Spor (Nevşehir), İnkılap Futbol Spor Kulübü (İstanbul) takımlarının Nesine 3.Lig'e yükseltilmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 02.06.2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir."