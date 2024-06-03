TFF 2023-2024 Sezonunu Tescil Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonunu tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş şampiyon olarak tescil edildi.

Süper Lig'de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 1. Lig'e düşürüldü.

Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Eyüpspor ile Göztepe, play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bodrum FK takımları Süper Lig'e yükseltildi. Puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Tuzlaspor, Altay ve Bitexen Giresunspor takımları alt lige düştü.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Alagöz Holding Iğdır FK, 1. Lig'e çıktı. Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK, Bursaspor ve Adıyaman FK, Kırmızı Grup'ta ise Etimesgut Belediyespor, Düzce Cam Düzcespor, Denizlispor ve Uşakspor lige veda etti.

TFF 3. Lig'de gruplarında ilk sırada yer alan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954 FK ile play-off'ta rakiplerini geride bırakan Çimentaş Elazığspor ve Merkür Jet Erbaaspor, 2. Lig'e yükseltildi.

Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, Hacettepe 1945, Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül Futbol, Siirt İl Özel İdaresi, Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e düşürüldü.

Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olan Beykoz İshaklıspor, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Smart Holding Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, T. Metal 1963, TFF 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

TFF Yönetim Kurulu kararınca 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023-2024 sezonunda hakları dondurulan Yeni Malatyaspor, 2024-2025 futbol sezonunda Trendyol 1. Lig'de, Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un ise TFF 3. Lig'de yer almasına karar verildi.