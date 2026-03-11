TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan gündeme ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübünün Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezindeki görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması talebini karşılanamayacağını söyledi.

Otyakmaz, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Kura çekimine ev sahipliği yapan Ziraat Bankası'na teşekkür eden Otyakmaz, "Kura çekimi bütün takımlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezon sonu yaklaştıkça gerginliğin arttığını dile getiren Otyakmaz, "Uzun yıllar kulüp başkanlığı yaptım. Kulüpler Birliği toplantılarında sezon dostça açılır. Herkes barıştan, kardeşlikten ve dostluktan bahseder. Ancak sezon sonu yaklaştıkça bütün dertler, vahşi rekabet ortaya çıkar ve bazı kırgınlıklar olur. Yine öyle bir sürece giriyoruz. Sezon sonu yaklaştıkça biraz kırıcı olmaya başladık. Maalesef bu artık rekabetin bir gerçeği olarak karşımızda. Her sene bunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Otyakmaz, Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini tribünde izlediğini hatırlatarak, "Bir tarafımda Serdal Adalı başkanımız, bir tarafta Metin Öztürk başkanımızla beraber oturuyorduk. Osimhen'in pozisyonunda Serdal Başkan 'kırmızı kart' diye ısrar ediyordu, beni sıkıştırıyordu. Barış Alper'in pozisyonunda Metin Öztürk beni sıkıştırıyordu 'penaltı' diye. Aslında bu hakemin ne gördüyse onu çaldığının en büyük göstergesi. Kimse de pek memnun olmuyor ama bu oyunun bazı kuralları var. Bu kurallar da bir şekilde hakemlerimiz tarafından en iyi şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Kimseyi memnun etmek için değil, kurallar çerçevesinde bunu yapmaya gayret ediyoruz; en büyük hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım"

Mecnun Otyakmaz, kulüplerden yabancı VAR getirilmesi talebi olduğunu belirterek, bunu yönetim kurulunda görüşeceklerini dile getirdi.

Yabancı VAR ile ilgili kararın kendisine ait olmadığını vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz ve onları desteklememiz lazım. Onlara huzurlu bir iklim sağlamamız lazım ki onlar doğru kararı vermekte zorlanmasınlar. Aynı iklimi VAR hakemlerimize de tanıdığımız zaman, onları programlarda, dışarıda basın-yayın yoluyla boğmadığımız takdirde onların çok daha rahat karar verebileceğini düşünüyorum. Ancak ligin daha doğru devam etmesi açısından eğer gerçekten yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım. Yalnız kimse görevinin başındaki iyi bir VAR hakemini de tutup Türkiye'ye göndermez diye de düşünüyorum. İyi bir VAR hakemi bulmakta da zorluk çekilebilir ama kendi düşüncem; Türk hakemlerimize görev verelim, onlara huzurlu bir iklim sağlayalım, ondan sonra onlardan performans bekleyelim."

"Bazı duyumlarla Serdal başkanımızın biraz kafası karışmış"

TFF 1. Başkan Vekili Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini ileri sürdü.

Adalı'nın Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Otyakmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Serdal Adalı benim çok yakın bir dostum. Hem kulüp başkanlığı yaptığımız dönemde hem dışarıda çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi. Beşiktaş gibi çok değerli bir camianın da başında. Bu konudan bana bahsetti. Ancak bazı duyumlarla Serdal başkanımızın biraz kafası karışmış. Birileri Portekizli hocalarımız hakkında bir zehir akıtmışlar. Portekizli hocalarımız, UEFA'nın resmi eğitmenleri. Onların çalışmasından da memnunuz. Aslında, 'Tam olarak bu eğitimlerin karşılığını aldık mı?' diye sorarsanız benim birtakım tereddütlerim var. Belki ilerleyen dönemlerde bir yenilik söz konusu olabilir. Eğer bu çalışmalardan verim alıyorsak, Türk futboluna artı değeri olduğunu düşünüyorsak onlarla devam ederiz ama yeterli bulmuyorsak da başka bir eğitmen konusu gelebilir. Serdal başkanımızdan bir teklif gelince bunu da yabana atamıyorsunuz. Çok önemli bir kulübün değerli bir başkanı bir şeyler söylüyorsa ciddiye almak zorundasınız. Şahsen kendisine gerekli açıklamaları yaptım. Maçlar oynanırken MHK Başkanı da dahil hiç kimsenin müdahale etme şansı yok. Her şey, kayıt altında. Oradaki 'çıt' sesi dahi kayıt altında. O yüzden böyle bir şeyin olması mümkün değil. Biz de bunu zaten yakından takip ediyoruz."

VAR sisteminde şüpheye neden olacak bir şey olmadığını aktaran Otyakmaz, "Beşiktaş'ımızın bizden görüntü talebi var. Ancak bizim işleyişimizde görüntüleri dışarı vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz bunu vermeyeceğimiz için Beşiktaş ve Serdal başkan bize kırılacaksa, biraz sert konuşacaksa canı sağ olsun. Görüntüleri veremeyiz ama kapımız her zaman açık. Buyursunlar gelsinler, içeride izleyelim. Ben eli biraz daha yükseltiyorum. Bundan sonraki maçlarda hangi takımın maçı varsa birer temsilci gelsin, oraya otursunlar. Olaylara müdahale edecek agresif bir yöneticiden falan bahsetmiyorum. Gayet olgun, mantıklı, olayları soğukkanlılıkla karşılayabilecek iki takımın da yöneticisi gelsin VAR odasında otursunlar, bu maçları beraber izlesin. Baksınlar ne oluyor. Bu kadar karanlık bir şeymiş gibi gölge düşürmeye gerek yok. Bizim güvene ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

"Talimat değişikliğini kulüpler istedi"

Mecnun Otyakmaz, hak mahrumiyeti cezasının liglerin tatil olduğu bölümde çekilmesi talebinin kulüplerden geldiğini söyledi.

Geçen günlerde talimat değişikliğine gittiklerini hatırlatan Otyakmaz, "Alınan cezaların işlemesi yaz aylarında durduruluyordu. Sonra sezon başladığında tekrar devam ediyordu. Biz bunu kaldırdık. Yaz aylarında da ceza sürecinin devamına karar verdik. Bunu bizden Kulüpler Birliği istedi. Ben de bir kulüp başkanıyken aşağı yukarı onlarla aynı paralelde düşündüğüm için bunu kaldırdık. Eskiden ligin son haftalarında gerginlikler oluyordu, yönetici ileri geri konuşmalar yapıyordu, 3 ay ceza alıyordu. Onu da tatilde çekip yeni sezona sıfırdan başlıyordu. Artık bu alınan cezalar birikiyor ve üstüne konduğu zaman onların yöneticiliğine, kulüp başkanlığına etki ediyor."

"Şampiyonluklar payını Anadolu kulüplerine dağıtma kararı aldık"

Mecnun Otyakmaz, Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda çok zorlandığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ekonomik şartlarda Anadolu kulüplerinin idare edilebilmesi çok zor. Mutlaka ve mutlaka yayın gelirlerinin, kulüplerin kazancının, sponsorlukların arttırılması lazım. Bu da biraz da ekonomiyle de alakalı. Dünyada bir savaş ortamı var. İnşallah dünyada da ekonomi düzelir, Türk futbolunda da bu ekonomi kulüplerimize yansır. Yeni aldığımız bir kararla bunu daha önce hiçbir federasyon pek cesaret edememişti. Şampiyonluklar payını Anadolu kulüplerine dağıtma kararı aldık. Burada İbrahim Hacıosmanoğlu başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ancak öyle birisi bu kararı alabilirdi. Bütün Avrupa'da yayın gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'si takımlara eşit olarak dağıtılıyor. Bizde yüzde 37'si gibi bir bölümü dağıtılıyordu. Yüzde 11'i de şampiyon olmuş kulüplerimize dağıtılıyordu. Şimdi artık hepsi cem edildi, bütün kulüplerimize eşit şekilde dağıtılacak. Tepkiler olabilir. Dikensiz gül bahçesi yok maalesef. Tepki gelecektir, yasal hakları var, Tahkim Kuruluna başvurabilirler ama biz kararımızı bu yönde verdik."