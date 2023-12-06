Teksüt Bandırmaspor, Somaspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor, 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bandırmaspor, Somaspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Semih Kurt, Ufuk Avdaş, Furkan Ulu, Oğuzhan Hamitoğlu
Bandırmaspor: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou, Mustafa Saymak (Aygün Özışıkyıldız dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Mert Çelik, Erdem Gümüş, Mexer, Bobadilla (Mervan Yusuf Yiğit dk. 67), Levent Ayçiçek (Rahmetullah Berişbek dk. 46 ), Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 60)
Yedekler: Erdem Çakal Tarla, Doğan Can Davas
Teknik sorumlu Taner Taşkın
Somaspor: Arda Ünal, Burak Bozbey, Enes Tayfun (Muhammet Ensar Akgün dk. 58), Refik Can, Kamil Fidan (Kenan Fakılı dk. 46), Yasin Yıldız, Hakan Demirli (Arda Çolak dk. 68), Erdem Aygül, Ayberk Karaca (Ceyhun Çoban dk. 46), Murat Şevik, Özgür Kazar (Rojhat Sağlam dk. 78)
Yedekler: Eran Şenol, Hüseyin Emir İkiz, Burak Destan, Enes Fıstıkçıoğlu, Rıdvan Dönmez
Teknik sorumlu: Burhanettin Basa Temür
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 16), Rahmetullah Berişbek (dk. 76), Mervan Yusuf Yiğit (dk. 90+2) (Bandırmaspor) Muhammet Ensar Akgün (dk. 79) (Somaspor)
Sarı kartlar: Enes Tayfun, Erdem Aygül (Somaspor) - BALIKESİR