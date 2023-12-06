Üye Girişi
Haberler

Teksüt Bandırmaspor, Somaspor'u 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor, 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bandırmaspor, Somaspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Semih Kurt, Ufuk Avdaş, Furkan Ulu, Oğuzhan Hamitoğlu

Bandırmaspor: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Cebio Soukou, Mustafa Saymak (Aygün Özışıkyıldız dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46), Mert Çelik, Erdem Gümüş, Mexer, Bobadilla (Mervan Yusuf Yiğit dk. 67), Levent Ayçiçek (Rahmetullah Berişbek dk. 46 ), Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 60)

Yedekler: Erdem Çakal Tarla, Doğan Can Davas

Teknik sorumlu Taner Taşkın

Somaspor: Arda Ünal, Burak Bozbey, Enes Tayfun (Muhammet Ensar Akgün dk. 58), Refik Can, Kamil Fidan (Kenan Fakılı dk. 46), Yasin Yıldız, Hakan Demirli (Arda Çolak dk. 68), Erdem Aygül, Ayberk Karaca (Ceyhun Çoban dk. 46), Murat Şevik, Özgür Kazar (Rojhat Sağlam dk. 78)

Yedekler: Eran Şenol, Hüseyin Emir İkiz, Burak Destan, Enes Fıstıkçıoğlu, Rıdvan Dönmez

Teknik sorumlu: Burhanettin Basa Temür

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 16), Rahmetullah Berişbek (dk. 76), Mervan Yusuf Yiğit (dk. 90+2) (Bandırmaspor) Muhammet Ensar Akgün (dk. 79) (Somaspor)

Sarı kartlar: Enes Tayfun, Erdem Aygül (Somaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Akın Alkan Aydoğan Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title