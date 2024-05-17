Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Final Serisi İkinci Maçı Yarın
Beşiktaş ile Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk maçı kazanarak avantaj elde etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe Göksel Çelik karşı karşıya gelecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
Normal sezonda B Grubu'nu 14 maçta 14 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik, yarı finalde Gazişehir Gaziantep'i geçerek final vizesi aldı.
B Grubu'nu 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş, yarı finalde A Grubu'nu 16 maçta 16 galibiyet alarak zirvede tamamlayan Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldi.
İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Beşiktaş, ilk maçı 77-66 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında yarın galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Göksel Çelik'in kazanması durumunda ise şampiyon, seride oynanacak üçüncü maçta belli olacak.