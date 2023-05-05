Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları Yalova ve Bursa'da başladı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap maçları Yalova ve Bursa'da başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde fanus sistemiyle yapılan organizasyonun ikinci etabın ilk maçları, Yalova ve Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapıldı.

İkinci etabın ilk maçlarında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda lider Fenerbahçe Göksel Çelik, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 76-40 mağlup etti.

Günün bir diğer mücadelesinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş karşısında sahadan 59-46 galip ayrıldı.

Orhangazi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi'ni 76-75 yenerken, Gazişehir Gaziantep ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni 65-62 mağlup etti.