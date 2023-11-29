Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü simalarını kumpasına düşürerek "Fatih Terim Fonu" ile milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı. İddianamede tefeciler tarafından tehdit edildiğini açıklayan Erzan'ın, evinden alınıp boş araziye götürüldüğü videoda tefeciler ne söylerse tekrar ettiği görülüyor. Görüntülerde Erzan'ın yüzünün şiş olması da dikkat çekti.

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol camiasının tanınan simalarını kumpasına düşüren bankacı Seçil Erzan ve fon skandalıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Saadet zincirinin içinde olan ve sisteme 10 milyon lira yatıran "Muci" lakaplı İranlı Hakkani, parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırdı. Boş bir araziye götürüp video çeken Hakkani, Erzan'a söylediklerini tekrarlattı. Erzan'ın yüzündeki şişlikler ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Erzan, iddianamede Hakkani tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

SİSTEMDEKİ İRANLI TARAFINDAN EVİNDEN ALINDI

Kamuoyunda tanınan futbolcuları kandırıp milyonlarca dolar vurgun yapan ve tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın o anlara ait videosu ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler Kanal D Haber'de yayınlandı.

ERZAN'IN BAHSETTİĞİ "MUCİ" KİM?

Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma." ifadelerini kullanıyor. Erzan'ın Muci diye bahsettiği kişi ise iddianamede adı geçen ve aynı zamanda Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi İranlı Hakkani.

TEFECİDEN 10 MİLYON LİRA ALDI

İranlı Hakkani'nin de saadet zincirinde ve Erzan'a para verenlerden biri olduğu biliniyor. Hakkani'nin, Erzan'dan daha fazla para istemesi üzerine Erzan'ın Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

10 MİLYON LİRAYA 14 MİLYON LİRALIK SENET İMZALAMIŞ

Erzan, İranlı Hakkani ile birlikte 10 milyon liraya karşılık 14 milyon liralık senet imzaladığını ve bunu elden ödediğini ifade etti. Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim." ifadelerini kullandı.

İranlı Hakkani, senette adı yazmasından dolayı borçlu görünüyordu. Bunun üzerine İranlı Hakkani, Erzan'ı evinden aldı. Arabasına bindirip boş bir araziye götürdü ve videoya çekti. Erzan'ın görüntülerde yüzünün şiş olması dikkat çekti.

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

FON DOLANDIRICILIĞI NASIL YAPILDI?

Soruşturmada eğitimli ve ünlü kişilerin adı geçerken bir yandan da kaybolan paralardan söz edilince, dosya önemli hale geldi. Peki iddia edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş insanının savcılığa şikayet dilekçesinde iddialar özetle şöyle anlatılıyor:

"Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi, 'Yatırım amaçlı para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur' dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Ancak vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir hata olduğunu ifade etti. Bu sistemsel hatayı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar hızlı çözüm olacağını söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022'de teslim ettim."

Erzan'ın sistemini, banka kayıtlarına girmediği için vergi de yaratmayacak bir kazanç sistemi üzerine kurduğu anlaşıldı. Yani, Erzan, futbolculara ve iş adamlarına nakit para getirmelerini, bu parayı da piyasa faizlerinin üstende gelirle kendilerine geri ödemeyi önerdi. Büyük rakamların dosyaya girmesi, ünlü isimlerin bu yüksek gelire aldandığını da gösterdi.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.