Tedesco'dan bir sonraki maçın ilk 11'ine dair ipucu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazanılan Stuttgart maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK!'

Maçı değerlendiren Tedesco, "Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızn atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!" dedi.

"ENERJİ ÇOK İYİYDİ"

Sözlerine devam eden genç hoca, "Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ NOKTAYA GELİYOR'

Meksikalı orta saha Edson Alvarez'in performansını yorumlayan Tedesco, "Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson." sözlerini sarf etti.

"YARGIDA BULUNMAM DOĞRU OLMAZ"

Tedesco, Edson'a yapılan faul için de yorum yaparak, "Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz." sözlerini sarf etti.

"BİR SONRAKİ 11 FARKLI OLABİLİR"

Tedesco, bir sonraki maçın ilk 11'ine dair de ipucu vererek, 'Fiziksel anlamda çok iyi bir takıma karşı oynadık. Neredeyse 70 dakika değişiklik yapmadım. Altı haftadır buradayım. Değişiklikler olabiliyor. Alvarez... Bir sakatlığı vardı. Toplam 7 oyuncu sakattı. Bir teknik direktör için 6 ay, 1 yıl, 2 yıl önemlidir oyun planını anlatmak için. 2 hafta içinde sakat oyuncular olabiliyor. Bu süreç içinde bazı şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Futbolcularımız antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Bizim de en iyi performans sergileyen 11'i bulmalıyız. Bir sonraki maç aynı 11 olacak diye bir şey yok, farklı olabilir."