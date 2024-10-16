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Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti

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Son olarak Monaco forması giyen Wissam Ben Yedder, alkollüyken cinsel saldırı suçundan yargılanıyor. Bundan dolayı hakim karşına çıkan Ben Yedder'in 2. 5 yıl hapsi istendi. Duruşmada özür dileyen Tunus asıllı Fransız futbolcu, alkol bağımlısı olduğunu da itiraf etti. 34 yaşındaki oyuncunun cezası 12 Kasım'da açıklanacak.

En son Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen ve şu an boşta olan Tunus asıllı Fransız forvet Wissam Ben Yedder, alkollüyken cinsel saldırı suçundan dolayı mahkemeye çıktı.

TECAVÜZDEN 2.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Nice'te yapılan duruşmada savcı, Ben Yedder için sarhoşken işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 18 ayı denetimli serbestlik dahil olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezasını talep etti. Tunus asıllı Fransız oyuncunun mahkemeye gelirken mahkemeye gelirken gözyaşlarını tutamadığı da görüldü. 34 yaşındaki futbolcunun cezası 12 Kasım'da açıklanacak.

Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti

ÖZÜR DİLEDİ

Aynı zamanda savcının kurbanı et parçası olarak görmekle suçladığı Ben Yedder, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, yapıp yapmadığımı söyleyemem. Alkol yüzünden buradayım. Kurbandan, ailesinden, kendi ailemden içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti

ALKOLİK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

19 kez Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli futbolcu, duruşmada "Alkol bana unutturdu, düşünmeyi bırakmama neden oldu. Bunun hayatımın en büyük hatası olduğunun farkına vardım" diyerek alkol bağımlısı olduğunu kabul etti. L'Equipe gazetesi, Ben Yedder'in "Adsız Alkolikler" grubuna katıldığını ve Nice Üniversitesi Hastanesi'nden 2 haftalık bir detoksifikasyon tedavisi gördüğünü yazdı.

Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti

"BANA İHANET ETTİLER, ALKOLE SIĞINDIM"

Eski menajerinin ihanetine uğrayan, mali müdürü tarafından dolandırılan ve evliliği bozulan Tunus asıllı Fransız futbolcu, mahkemede son olarak "Ben yalnız bir insanım, insanlara güvenmek benim için çok zor. Bana ihanet ettiler ve ben de alkole sığındım" diye konuştu.

Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti

CEZA ALSA DA FUTBOLU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Son olarak Monaco'da forma giyen ve şu anda kulüpsüz olanWissam Ben Yedder, ceza alsa da futbolu bırakmayı düşünmüyor. 34 yaşındaki Ben Yedder, kendisini kabul edebilecek bir kulüp bulmayı ve ocak ayında futbola dönmeyi umuyor. Ben Yedder, Monaco kariyerinde çıktığı 201 karşılaşmada 118 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

Tecavüzden yargılanan dünyaca ünlü futbolcu, alkolik olduğu itiraf etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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