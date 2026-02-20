Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fuat Oktay, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başkan Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oktay, başkan Haydar Arda Çakmak ve kulüp yönetimiyle projeleri konuşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Spor kulüpleri taraftarıyla, camiasıyla ve destekleyenleriyle büyür. Ankara artık sadece bir bürokrasi şehri değil; 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan, sanayisiyle devleşen bir şehirdir. Dolayısıyla bu şehrin iş insanlarının başkentin kulüplerine sahip çıkması gerekir. İş dünyası elini taşın altına koyduğunda başarı gelecek, başarıyla birlikte başkent yeni kupaların sahibi olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni stadın inşasıyla gereken adımı attı ve Bakanlığımız da desteğini sürdürüyor. Şimdi sıra bizde. Siyasetiyle, iş dünyasıyla, sivil toplumu ve esnafıyla takımımıza sahip çıkmalı, Süper Lig'de hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Yeni statta Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin Süper Lig maçlarını Ankaralı hemşehrilerimle birlikte izlemek bizlere büyük bir keyif verecektir. Hep birlikte büyüyecek, hep birlikte yeni kupaları müzemize koyacağız." ifadelerini kullandı.

"Rotamız İlhan Cavcav ekolü ve mali disiplin"

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Haydar Arda Çakmak ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi şu an Süper Lig'de Ankara'nın tek temsilcisiyiz. Temennimiz, ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz MKE Ankaragücü'nün de en kısa sürede ait olduğu yere dönmesidir. Bizim Gençlerbirliği yönetimi olarak ilk hedefimiz, merhum başkanımız İlhan Cavcav'dan öğrendiklerimizi uygulamaktır. Bu prensiplerin başında da 'Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak' geliyor. Gelirlerimizi ve giderlerimizi dengeli bir yapıya kavuşturmak adına yönetim olarak büyük mesafe katettik. Kulübümüzün en büyük gücü olan altyapımızdan gelecek vadeden pırıl pırıl oyuncular yetiştirmeye devam ediyoruz. Devletimizin imkanları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle Ankara'ya kazandırılan, Türkiye'nin en modern üçüncü stadında önümüzdeki sezon muhteşem bir açılış yapmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Sayın Fuat Oktay nezdinde tüm devlet büyüklerimize, bu stadı Ankara'mıza kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara bunu gerçekten hak ediyordu."

Ziyaret sonunda Haydar Arda Çakmak, Fuat Oktay'a üzerinde adının yazılı olduğu "06" numaralı forma takdim etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com
