TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs: Yabancı antrenör kriteri Türk basketbolu için önemli

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, yabancı antrenör kriterinin Türk basketbolu için önemli bir karar olduğunu, bundan istifade etmek için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, yabancı antrenör kriterinin Türk basketbolu için önemli bir karar olduğunu, bundan istifade etmek için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Antalya'daki Nirvana Convention Center'da "Nirvana Basketbol Haftası" (Nirvana Basketball Weeks&Summit 360°) etkinliğinin "Antrenör eğitimi" oturumuna video konferans yöntemiyle katılan Örs, moderatör Levent Yavuz'un, TBF'nin getirdiği yabancı antrenör kriterine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Örs, söz konusu kararın, Türk basketbolundaki kaliteyi artırmak amacıyla alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu karar, Türk antrenörlere misyon yükledi. Baktığınız zaman daha çok çalışmak, misyon sahibi olmak, kendini geliştirmek, kendine hedef koyarak, dünyada diğer uluslararası antrenörlerle rekabet edebilecek seviyeye çekmek için bir yol. Yeni yetişen genç antrenörler arasında çok çalışkan, misyon sahibi antrenörlerimiz var. Türk basketbolu için önemli bir karar. Bundan istifade etmek için de biraz zamana ihtiyaç var. Zaman içerisinde Türkiye'de altyapılarda, üstyapılarda çalışan bütün antrenörlerin kendilerine bir sorumluluk düştüğünü bilmelerinde yarar var."

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Genel Koordinatörü Şükrü Yaravlı ise oturumdaki konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevrim içi sohbet toplantılarıyla da binlerce antrenöre ulaştıklarını, "Koçlarla Evde Sohbet" adı altında sosyal medyada video serisi oluşturduklarını anlattı.

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Necati Güler de Türk basketbolunda oyun kurucu yetişmediği eleştirilerine cevap verdi.

Oyun kurucu tanımının nasıl yapıldığının önemli olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Eğer oyun kurucu tanımını, 'Koçun sahadaki uzantısıdır, yansımasıdır, aynasıdır' diye yapıyorsak ki doğru, katılıyorum, oyun kurucuya farklı bir şekilde bakmamız lazım. Dünya çapında bir koç, oyun kurucu için 'En zeki basketbolcu' diyebiliyor. Başka koçlar ise 'Bizim takıma yaramaz' diyorlar. Yani burada o zaman elle tutulabilir, ölçülebilir şeylerden bahsetmiyoruz. 'Kaç sayı pası verdi, kaç blok yaptı', onlardan bahsetmiyoruz. Biz onun farkında mıyız? Bahsettiğimiz şey bambaşka. Son güncelde 'Kim geldi, kim gelmedi' çok fazla problem etmek yerine, o takımda, o görevi yapacak olan arkadaşlara destek verseydik, çok farklı olacaktı."

TÜBAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TBF Eğitim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz, milli takıma altyapıdan oyuncu yetiştirebilmek için yabancı sayısının düşürülmesi gerektiğini savundu.

Zamanında Anadolu'da ve büyük kulüplerde çalıştığını belirten Yavuz, "Her kulüpte var. Yönetici kafası böyle olduktan sonra maalesef biz Kerem'leri yetiştiremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün başlayan "Nirvana Basketball Summit 360°", yarınki oturumlarla tamamlanacak.

"Nirvana Basketbol Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bugün başlayacak "16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve 1. İsmet Badem Turnuvası" ise Cosmos Sports Center'da 17 Eylül Pazar günü sona erecek.