Tatvan’da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitler anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası, oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Tatvan Kaymakamlığının desteğiyle, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuva 22 Ekim'de başlamıştı. Kamu kurumlarında görev yapan personelin spor aracılığıyla bir araya gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva, ilçe milli eğitime bağlı ortaokul ve anaokulu takımları arasında oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yafes Akkaya'nın izlediği final müsabakasında rakibini 3-1 yenen ortaokul takımı turnuvanın şampiyonu olurken, anaokulu ikinci, lise takımı ise üçüncü oldu. Turnuvanın sona ermesinin ardından ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, dereceye giren takımlara tebrik, emeği geçen kurum ve amirlerine teşekkürlerini iletti. "Aziz şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz bu anlamlı turnuva; kurumlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dostluk bağlarını pekiştirerek amacına ulaşmıştır" diyen Kaymakam Demirer, "Bugün burada sadece bir spor organizasyonunu noktalamıyor, aynı zamanda mukaddes vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını bir kez daha saygıyla yaşatmış oluyoruz. Final müsabakasında ter döken iki takımımızıda tebrik ediyorum; iki takımımız da sahada son ana kadar emeğini ortaya koydu ve büyük bir mücadele sergiledi. Bugün burada, bu güzel organizasyonun sonunda gördüğümüz tablo da bu amacımıza ulaştığımızı açıkça gösteriyor. Turnuva boyunca izleyebildiğimiz tüm maçlarda fair-play ruhu, kardeşlik ve centilmenlik ön plandaydı. Bu manada, turnuvanın başlangıcından bu final gününe kadar sorunsuz ve coşkuyla sürmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olmak üzere, bizlere bu tesisleri ve imkanları sağlayan Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze, turnuvayı yakından takip ederek kamuoyuna duyuran kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza ve sahada ter döken tüm kurum takımlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki mücadelenin sonunda bir şampiyon çıkıyor ancak ikinci olan takımımız da turnuva boyunca gayet başarılı ve güzel bir performans ortaya koydu. Ben her iki takımı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böyle soğuk bir akşamda, kış mevsimine girmeden hemen önce bu güzel turnuvayı böylesine dostane bir atmosferle noktalamış oluyoruz. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşma sonrası Kaymakam Demir ve kurum amirleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, emeği geçenlere ise plaketleri takdim edildi.

Ayrıca turnuvanın centilmenlik kupası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne verilirken, turnuvayı takip ederek destek sunan gazeteciler adına bir kupa da Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay'a takdim edildi. Programda şehit yakınlarına ise milli forma hediye edildi.

Ödül töreni düzenlenen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı