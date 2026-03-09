Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Cruzeiro ile Atlético Mineiro arasında oynanan Campeonato Mineiro finalinde yaşanan büyük kavganın ardından hakem raporu açıklandı. Karşılaşmanın hakemi Matheus Candançan, maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplam 23 futbolcunun kırmızı kart gördüğünü rapor etti.

KAVGAYI BAŞLATAN POZİSYON RAPORDA YER ALDI

Hakem raporuna göre olayların başlangıcı Cruzeiro oyuncusu Christian ile Atlético Mineiro kalecisi Everson arasında yaşanan pozisyon oldu. Raporda Christian'ın, "top kalecinin kontrolündeyken rakibinin başına kaval kemiğiyle aşırı güç kullanarak vurduğu" ifade edildi.

Bunun ardından Everson'un da faul sonrası rakibine sert şekilde karşılık verdiği ve dizle yüzüne vurduğu belirtildi. Bu müdahalenin ardından saha içinde büyük bir kavga başladığı aktarıldı.

SAHADA KART GÖSTERMEK MÜMKÜN OLMADI

Hakem Matheus Candançan raporunda, sahada yaşanan yoğun arbede nedeniyle kavga sırasında kart göstermenin mümkün olmadığını belirtti. Hakem, olaylara karışan futbolcuların daha sonra tespit edilerek rapora işlendiğini ve bu nedenle ihraç edildiklerini yazdı.

Raporda diğer oyuncular için ise "genel kavga sırasında rakiplerine yumruk ve tekmeler attıkları için ihraç edildiler" ifadesi kullanıldı.

23 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Hakem raporuna göre final maçının ardından Cruzeiro'dan 12, Atlético Mineiro'dan ise 11 futbolcu kırmızı kart gördü.

Cruzeiro'dan ihraç edilen futbolcular: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Kaio Jorge, Henrique, Marcelo Moreno, Rafael Sobis, William Pottker, Roberson, Giovanni ve Christian.

Atlético Mineiro'dan ihraç edilen futbolcular ise Everson, Junior Alonso, Renan Lodi, Hulk, Lyanco, Savarino, Nathan, Jair, Igor Rabello, Eduardo Sasha ve Ademir oldu.