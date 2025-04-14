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Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı

Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı
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Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Stephane Bahoken, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık ve kart cezaları nedeniyle 7 futbolcu Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi cezalı futbolcuların ardından takımın önemli ismi Stephane Bahoken'den de kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Kayserispor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Stephane Bahoken, sezonu kapattı. Bahoken, yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkmıştı.

Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı

BAHOKEN'İN SEZON PERFORMANSI

Stephane Bahoken, bu sezon Kayserispor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12'si ilk 11 olmak üzere 22 maçta süre buldu. 32 yaşındaki Kamerunlu forvet, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı

6 FUTBOLCUSU DAHA FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'da Stephane Bahoken dışında 6 eksik daha bulunuyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Majid Hosseini, sarı kart cezalıları Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso ile sakatlığı bulunan Yaw Ackah da sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.

Taraftarlar şokta! Süper Lig'in yıldızı sezonu kapattı

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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