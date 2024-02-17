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Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

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Fenerbahçe'nin bu akşam Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun sular içerisinde olduğu görüldü. Stadyumun o halini gören sarı-lacivertliler, "Maç iptal olsun" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun sular içerisinde olduğu görüldü.

STADYUM SULAR İÇİNDE

Maça saatler kala mücadelenin oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininin sular içerisinde olduğu görüldü.

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

"İPTAL OLSUN"

Zeminin sular içinde olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar mücadelenin iptal edilmesi gerektiğine yönelik binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fenerbahçe Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Erhan Sarac:

Maç iptal olmaz bir iki yerde su var onu çekerler tamam , sahanın her yeri güzel ağlama fener çık oyna

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nihat göçmez:

habere bak ya yuh yani,oraları toprak yav çimleri gitmiş oraların su diyorlar bide.

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