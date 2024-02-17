Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Fenerbahçe'nin bu akşam Rizespor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun sular içerisinde olduğu görüldü. Stadyumun o halini gören sarı-lacivertliler, "Maç iptal olsun" şeklinde binlerce yorum yaptı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun sular içerisinde olduğu görüldü.
STADYUM SULAR İÇİNDE
Maça saatler kala mücadelenin oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininin sular içerisinde olduğu görüldü.
"İPTAL OLSUN"
Zeminin sular içinde olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar mücadelenin iptal edilmesi gerektiğine yönelik binlerce yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;