Taraftar çıldırdı! Çaykur Didi Stadyumu'nun son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun sular içerisinde olduğu görüldü.

STADYUM SULAR İÇİNDE

Maça saatler kala mücadelenin oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininin sular içerisinde olduğu görüldü.

"İPTAL OLSUN"

Zeminin sular içinde olduğunu gören sarı-lacivertli taraftarlar mücadelenin iptal edilmesi gerektiğine yönelik binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;