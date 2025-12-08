Haberler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
Güncelleme:
La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, evinde Celta Vigo'ya 2-0 yenildi. Bu sonuçla Celta Vigo, 2006 yılından sonra ilk kez Real Madrid'i Santiago Bernabéu'da mağlup etmiş oldu. Celta Vigo'nun gollerini 54. ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg attı. Real Madrid kart sıkıntısı yaşadı ve maçı 9 kişi tamamladı. Mağlubiyet sonrası Real Madrid'in puanı 36'da kalırken, Celta Vigo 19 puana yükseldi.

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu'da Celta Vigo'yu konuk etti. Karşılaşmada beklenmedik bir tablo ortaya çıktı ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Celta Vigo'nun gollerini 54. ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg kaydetti.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Milli yıldız Arda Güler, mücadelenin ilk 11'inde yer aldı ve 75 dakika boyunca sahada kaldı. Genç oyuncu performansıyla dikkat çekerken, Real Madrid'in yaşadığı kart sıkıntıları takımın oyun planını bozdu.

REAL MADRİD 9 KİŞİ TAMAMLADI

Ev sahibi ekipte Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Alvaro Carreras da kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Real Madrid karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

BERNABÉU'DA 19 YIL SONRA İLK KEZ

Celta Vigo, bu sonuçla birlikte Real Madrid'i Santiago Bernabéu'da 2006 yılından sonra ilk kez mağlup etmiş oldu. Galibiyet, La Liga'da haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Mağlubiyetin ardından Real Madrid'in puanı 36'da kaldı. Celta Vigo ise aldığı bu önemli galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Real Madrid gelecek hafta deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

