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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vanspor'u ziyaret etti

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mondihome Kayserispor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı için Kayseri'ye gelen Vanspor Futbol Takımı yönetimi ve teknik heyetini ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mondihome Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı için Kayseri'ye gelen Vanspor Futbol Takımı yönetimi ve teknik heyetini kaldıkları otelde ziyaret etti.

Başkan Yalçın, TFF 2. Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Vanspor Futbol Kulübü kafilesiyle buluştu. Kayserispor ile yapacağı kupa maç öncesi Teknik Direktör Ersin Aka, Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Bilici ve yöneticilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, Vanlı misafirleriyle sıcak ve samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.

"VANLI KARDEŞLERİMİZLE HASRET GİDERDİK"

Teknik Direktör Ersin Aka ve yöneticilere başarılar dileyen Başkan Yalçın, "Sizi şehrimizde görmekten ve eski günleri anmaktan çok mutlu oldum. Bu akşamki maçta başarılar diliyorum. İnşallah centilmence bir maç olur ve hak eden kazanır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Yalçın Kayseri Futbol Talas Maç Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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