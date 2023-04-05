Topun ağzındaki Jorge Jesus'tan sürpriz Ali Koç paylaşımı! Başkanın yüz ifadesi olay oldu

Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından başkan Ali Koç'un idmana geldiği anların videosunu paylaştı. Jesus, video hakkında "Başkanımız da antrenmanımızda bulundu" yorumunu düştü. O anlarda sert bir tavır sergileyen Ali Koç'un bakışları ise olay oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, ezeli rakibine 4-2 mağlup olmuştu. Bu yenilgi sonrası büyük eleştiriler alan teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir paylaşım geldi. Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından başkan Ali Koç'un idmana geldiği anların videosunu yayınladı.

JESUS'TAN DERBİ SONRASI İLK PAYLAŞIMI

Zirve yarışı için hayati önem taşıyan derbide, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan yenilen 4 gol, tribünlerde büyük infiale yol açtı. Sarı-Lacivertliler, takımlarını ıslıklarken Beşiktaş'ı alkışlıyor, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ediyordu. Geldiğinden beri sadece derbileri üçlü savunma ile oynayıp tamamını kaybeden Jorge Jesus da artık hedef tahtasındaydı.

ALİ KOÇ'TAN MESAJ

Kulislerde ayrılık dedikoduları dönmeye başlamıştı. Ancak Başkan Ali Koç, dün yöneticileri de yanına alarak Samandıra'ya giderek, kamuoyuna mesajını yolladı. Jesus'un elini tutarak "Size özel güveniyorum" diyen Başkan, takımdan da Kayserispor ve Karagümrük maçlarında galibiyet istedi.

"BAŞKANIMIZ, ANTRENMANIMIZA ZİYARETTE BULUNDU"

Bu gelişmelerin ardından Jorge Jesus da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli teknik adamın gönderisi kısa zamanda büyük yanı uyandırdı. Jorge Jesus'un Ali Koç'un Samandıra'yı ziyaret ettiği görüntüleri paylaşarak "Başkanımız, antrenmanımıza ziyarette bulundu." ifadelerini kullandı.

İşte Jesus'un o paylaşımı;