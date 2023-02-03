Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasında indirime gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 50 günlük hak mahrumiyeti cezasını 35 güne indirirken 219 bin TL ceza verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçe Kulübü'ne 260 bin TL, Başkan Vekili Erol Bilecik'e 100 bin TL para cezası, Trabzonsporlu futbolcu Furkan Melihşah Özcan'a ise 3 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

Trabzonspor Spor A.Ş.'nin futbolcusu Furkan Melihşah Özcan, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmış ise de; eylem ile ceza arasındaki orantı dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 2/5 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."