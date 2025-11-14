Tahkim Kurulu, 67 hakemin itirazlarının değerlendirildiğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini açıkladı.
Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:
"2. E.2025/651
Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/456 - K.2025-2026/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
3. E.2025/652
Klasman Hakemi Abdülselam Koçak'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/457 - K.2025-2026/525 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
4. E.2025/653
Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/454 - K.2025-2026/522 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
5. E.2025/654
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/460 - K.2025-2026/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
6. E.2025/655
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/461 - K.2025-2026/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
7. E.2025/656
Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/464 - K.2025-2026/532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
8. E.2025/657
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/471 - K.2025-2026/539 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
9. E.2025/658
Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/473 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
10. E.2025/659
Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/476 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
11. E.2025/660
Klasman Hakemi Berat Osmancıklı'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/477 - K.2025-2026/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
12. E.2025/661
Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/474 - K.2025-2026/542 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
13. E.2025/662
Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/479 - K.2025-2026/547 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
14. E.2025/663
Klasman Hakemi Berkan Çetin'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/480 - K.2025-2026/548 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
15. E.2025/664
Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/483 - K.2025-2026/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
16. E.2025/665
Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/484 - K.2025-2026/552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
17. E.2025/666
Klasman Hakemi Ceyhun Elmas'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/485 - K.2025-2026/553 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
18. E.2025/667
Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/487 - K.2025-2026/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
19. E.2025/668
Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/490 - K.2025-2026/558 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
20. E.2025/669
Üst Klasman Hakemi Egemen Artun'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/491 - K.2025-2026/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
21. E.2025/670
Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün'ün PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/493 - K.2025-2026/561 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
22. E.2025/671
Klasman Hakemi Eren Gökmen'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/495 - K.2025-2026/563 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
23. E.2025/672
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/496 - K.2025-2026/564 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
24. E.2025/673
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/498 - K.2025-2026/566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
25. E.2025/674
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/499 - K.2025-2026/567 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
26. E.2025/675
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/501 - K.2025-2026/569 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
27. E.2025/676
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/500 - K.2025-2026/568 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
28. E.2025/677
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/504 - K.2025-2026/572 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
29. E.2025/678
Klasman Hakemi Göktan Demeli'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/507 - K.2025-2026/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
30. E.2025/679
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/508 - K.2025-2026/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
31. E.2025/680
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/511 - K.2025-2026/579 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
32. E.2025/681
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/509 - K.2025-2026/577 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
33. E.2025/682
Klasman Hakemi Hakan Yurtseven'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/510 - K.2025-2026/578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
34. E.2025/683
Klasman Hakemi Halim Kolancı'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/514 - K.2025-2026/582 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
35. E.2025/684
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/515 - K.2025-2026/583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
36. E.2025/685
Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/516 - K.2025-2026/584 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
37. E.2025/686
Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/517 - K.2025-2026/585 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
38. E.2025/687
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/523 - K.2025-2026/591 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
39. E.2025/688
Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/524 - K.2025-2026/592 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
40. E.2025/689
Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/530 - K.2025-2026/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
41. E.2025/690
Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/533 - K.2025-2026/601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
42. E.2025/691
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/535 - K.2025-2026/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
43. E.2025/692
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/536 - K.2025-2026/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
44. E.2025/693
Klasman Hakemi Mertcan Erölmez'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/538 - K.2025-2026/606 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
45. E.2025/694
Klasman Hakemi Mertcan Tezcan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/537 - K.2025-2026/605 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
46. E.2025/695
Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/543 - K.2025-2026/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
47. E.2025/696
Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/548 - K.2025-2026/616 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
48. E.2025/697
Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/545 - K.2025-2026/613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
49. E.2025/698
Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/546 - K.2025-2026/614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
50. E.2025/699
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/552 - K.2025-2026/620 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
51. E.2025/700
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/551 - K.2025-2026/619 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
52. E.2025/701
Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/559 - K.2025-2026/627 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
53. E.2025/702
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/563 - K.2025-2026/631 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
54. E.2025/703
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/564 - K.2025-2026/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
55. E.2025/704
Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/574 - K.2025-2026/642 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
56. E.2025/705
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/576 - K.2025-2026/644 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
57. E.2025/706
Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/577 - K.2025-2026/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
58. E.2025/707
Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/578 - K.2025-2026/646 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
59. E.2025/708
Klasman Hakemi Sait Tuzcu'nun PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/579 - K.2025-2026/647 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
60. E.2025/709
Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir'in PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/580 - K.2025-2026/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
61. E.2025/710
Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk'ün PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/587 - K.2025-2026/655 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
62. E.2025/711
Klasman Hakemi Tayfun Güz'ün PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/590 - K.2025-2026/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
63. E.2025/712
Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü'nün PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/591 - K.2025-2026/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
64. E.2025/713
Klasman Yardımcı Hakemi Turhan Beyke'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/592 - K.2025-2026/660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
65. E.2025/714
Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan'ın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/593 - K.2025-2026/661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
66. E.2025/715
Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri'nin PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/599 - K.2025-2026/667 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
67. E.2025/716
Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya'nın PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/598 - K.2025-2026/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle
68. E.2025/717
Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun'un PFDK'nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/603 - K.2025-2026/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle, karar verildi." - İSTANBUL