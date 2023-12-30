Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

Güncelleme:
Abone Ol

Suudi Arabistan'da oynanmasına dakikalar kala iptal edilen Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yola çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü. İki takımı da havalimanında çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te kozlarını paylaşacaktı.

FİNAL İPTAL OLDU

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

TAKIMLARIMIZ YURDA DÖNDÜ

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken takımlar Türkiye'ye geldi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

"MUSTAFA KEMEL'İN ASKERLERİYİZ"

Sabaha karşı 06.00'da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, 'Türkiye' ve 'Mustafa Kemal Atatürk' tezahüratlarıyla takımlarını bekledi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe takım otobüsünde mikrofonu eline alan İsmail Kartal taraftara seslendi. Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, "Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

1000

Yorumlar (2)

Kadir:

Şu futbol takımlarına fanatikliğine harcadığınız zamana yazık. Bir kişi tuttuğu takımın oyuncularının ismini ezberleyeceğine Allah (C.C.)'ın Esmaül Hüsnasını ve namaz surelerini ezbelese, takımının yaptığı her maç için harcadığı zamanı ekstra namaz ve zikirlere ayırsa ahiretini kurtarır. Ama yapılmıyor ve sonra sorunca Allah (C.C.) affeder diyor. Peki ya af etmezse ne olacak. Pişmanlığın fayda dahi etmeyecek

Yanıtla2439
Mete GÖK:

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK yattığı yerden Bile hâlâ içerideki ve dışarıdaki düşmanı silkmeye devam ediyor

Yanıtla1639
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title