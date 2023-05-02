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Survivor'ın güzel yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

Spor Haberleri

Survivor'da ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'le anlaştı. Aycan, İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen futbolcu Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu Aycan, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

"AİLEMİZE HOŞ GELDİM"

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

HÜCUM OYUNCUSU

Milli formayı da giyen Aycan, on numara ve forvet bölgesinde görev yapıyor. 1998 doğumlu futbolcu son olarak ALG Spor'da oynamıştı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Spor Haberler

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