Survivor'da Nagihan, Serenay'ı hastanelik etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın yeni bölüm fragmanına damga vuran görüntüler, yarışmada tansiyonun tehlikeli boyutlara ulaştığını gösterdi. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü.

Fragmanda duyulan "Bak kızım! Yapma!" sözleri gerilimin yükseldiğini ortaya koyarken, taraflar arasındaki sözlü atışma fiziksel müdahaleye dönüştü.

SERENAY'IN KOLUNDA HASAR OLUŞTU

Yarışmada yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Nagihan'ın Serenay'a saldırdığı ve Serenay'ın kolunda hasar oluştuğu belirtildi. Acun, "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda da Nagihan, Serenay'a saldırdı. Serena'nın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında" ifadelerini kullandı.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yarışma ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan'ın sakinleşmediği vurgulandı. Ilıcalı'nın "Uyarmaya çalıştım, olmadı. Sakinleştirmeye çalıştım, olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık" sözleri dikkat çekti.

"SORUMLUSU BENİM"

Acun Ilıcalı yarışmacıları bir aile gibi gördüğün belirterek yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ilıcalı, "Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri şu anda 'Benim kızıma saldırıldı' derken kusura bakmayın, sorumlusu benim" denildi.