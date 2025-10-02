Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Osimhen'in penaltı golüyle gelen zafer, sarı-kırmızılıları grupta yeniden iddialı hale getirdi.

KARABAĞ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Karabağ, oynadığı iki maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Azerbaycan temsilcisi bu sonuçla, birçok Avrupa devini geride bırakıp genel sıralamada 6. sırada yer aldı.

BENFICA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise beklentilerin aksine kötü bir başlangıç yaptı. Portekiz temsilcisi, ikinci hafta sonunda puan alamayan takımlar arasında yer aldı.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Toplam 18 karşılaşmayla tamamlanan ikinci hafta sonunda gruplardaki dengeler değişti. Galatasaray, aldığı 3 puanla yükselişe geçerken, Karabağ'ın çıkışı turnuvanın en çok konuşulan gelişmesi oldu.

İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu;