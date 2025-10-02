Haberler

Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları sona erdi. Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise iki maçını da kazanarak genel sıralamada 6. sıraya yükseldi. Diğer yandan, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ikinci hafta sonunda puan alamayan takımlar arasında yer aldı. İşte ikinci hafta sonunda ortaya çıkan puan durumu...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Osimhen'in penaltı golüyle gelen zafer, sarı-kırmızılıları grupta yeniden iddialı hale getirdi.

KARABAĞ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Karabağ, oynadığı iki maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Azerbaycan temsilcisi bu sonuçla, birçok Avrupa devini geride bırakıp genel sıralamada 6. sırada yer aldı.

BENFICA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise beklentilerin aksine kötü bir başlangıç yaptı. Portekiz temsilcisi, ikinci hafta sonunda puan alamayan takımlar arasında yer aldı.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Toplam 18 karşılaşmayla tamamlanan ikinci hafta sonunda gruplardaki dengeler değişti. Galatasaray, aldığı 3 puanla yükselişe geçerken, Karabağ'ın çıkışı turnuvanın en çok konuşulan gelişmesi oldu.

İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu;

Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
title
