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Süper Lig'in maç programı açıklandı! Dev derbinin günü ve saati belli oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da.

KADIKÖY'DEKİ DERBİ 8 OCAK'TA

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Kadıköy'deki dev derbide saat 19.00'da düdük çalacak.

İşte Süper Lig'in 4 haftalık programı:

Süper Lig'in maç programı açıklandı! İki dev derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in maç programı açıklandı! İki dev derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in maç programı açıklandı! İki dev derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in maç programı açıklandı! İki dev derbinin tarihi belli oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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