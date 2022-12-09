Süper Lig'in maç programı açıklandı! Dev derbinin günü ve saati belli oldu
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Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın maç programı belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da.
KADIKÖY'DEKİ DERBİ 8 OCAK'TA
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Kadıköy'deki dev derbide saat 19.00'da düdük çalacak.
İşte Süper Lig'in 4 haftalık programı: