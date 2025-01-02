Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, son olarak Göztepe forması giyen Yalçın Kayan'ı kadrosuna katarak Trendyol Süper Lig'de yılın ilk transferini gerçekleştirdi.

3.5 YILLIK İMZA ATTI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Yalçın Kayan! ikas Eyüpspor'umuz, Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Kayan'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız imza sonrası yaptığı açıklamada, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Yalçın Kayan ise "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ GÖZTEPE'DEN BAŞKA TAKIMDA OYNAYACAK

Göztepe altyapısından yetişen Yalçın Kayan, ilk sarı-kırmızılı takım dışından başka bir takımda forma giyecek. 2018'de A takıma yükselen ve Ege ekibiyle 144 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken 4 de asist yaptı.