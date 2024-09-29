Maça damgasını vurdu! Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis, üst üste 2 penaltı kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Konuk takımın kalecisi Sokratis Dioudis, üst üste yaptığı 2 penaltı kurtarışıyla maça damga vurdu.

EMRE AKBABA'YA GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşma 1-1 devam ederken Eyüpspor, 42. dakikada Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis'in Emre Akbaba'yı ceza sahası içinde düşürmesi sonrasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre, kaleci Dioudis'i geçemedi.

TEKRARLANAN PENALTIYI DA ÇIKARDI

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da inceledi ve Yunan kalecinin kural ihlali yaptığını tespit ederek penaltıyı tekrarlattı. Dioudis, tekrarlanan penaltıda da bu kez topun başına geçen Mame Thiam'a da gol şansı tanımadı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS