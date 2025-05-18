Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğu ilan ederek 5. yıldızı taktı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Cimbom, Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyeceği maçta sürprize izin vermedi ve 25. şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk ile 2 sezondur zafere ulaşan Aslan, bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi ve 5. yıldızı takmayı başardı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

OSİMHEN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça hızlı başlayan Galatasaray, 26. dakikada bu sezonda damga vuran Victor Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

2 DAKİKA SONRA BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI

Gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-kırmızılılar, bu golden hemen 2 dakika Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 29. dakikada Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayının gerisine düşen topta meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış Alper, penaltı noktasında çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Galatasaray'ın baskılı oyununa rağmen karşılaşmanın ilk yarısından başka gol çıkmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

MUSLERA PENALTIDAN ATTI

Mücadelenin ikinci yarısında da ev sahibi ekibin büyük üstünlüğü vardı. Zaman zaman Kayserispor atakları olsa da konuk ekip farkı indirmeyi başaramadı. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray, VAR incelemesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen deneyimli file bekçisi Fernando Muslera hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi. Maç da bu sonuçla bitti.

ASLAN ŞAMPİYON OLDU, 5. YILDIZI TAKTI

Bu sonuçla Aslan, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı da takmaya hak kazandı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

MAURO ICARDI TRİBÜNDE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi. Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

OSIMHEN İÇİN "KAL" ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti. Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi. Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Herkes rütbesini bilecek... Şampiyon cimboooom. Mayıslar bizimdir....

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Türk futbol tarihinin en uzun süre kollanan takımı tebrikler

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Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

tebrikler Cimbom hakkettin. iyi oynayan şampiyon olsun

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

hayırlı olsun

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Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Bu oyunlarla fazlasını da hakketti. Hayırlı olsun Şampiyonlukları, Alikoç utansın, Galatasaray maçlarını izleyip oyun öğrensin. Hayırlı olsun Galatasaray'a Şampiyonluk hak ettiler. Ve Umarım 8 yıldır 0 şampiyonluk yaşayan Alikoç istifa eder.

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