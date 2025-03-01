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Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldı
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Süper Lig'in 26. haftasındaki Adana Demirspor-Bodrum FK maçında ev sahibi takımın kalecisi Vedat Karakuş sakatlandı. Vedat , 35. dakikada Bordrum FK forveti Puşçaş'ın dizinin kafasına gelmesine sonucu sedyeyle kenara gelip daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçında yürekleri ağızlara getiren bir sakatlık yaşandı.

VEDAT KARAKUŞ KAFASINA DARBE ALDI

Karşılaşmanın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi. Vedat, bu müdahale sonrası sakatlık yaşadı ve sağlık ekipleri hızla sahaya girerek müdahale etti. Deneyimli kaleci, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Adana Demirspor'da Vedat Karakuş yerine karşılaşmanın 38. dakikasında Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu. Adana temsilcisinin kalecisi Vedat, Puşçaş'ın dizinin kafasına gelmesine sonucu sedyeyle kenara getirildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

İşte o anlar;

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Süper Lig'de korku dolu anlar: Vedat Karakuş, hastaneye kaldırıldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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