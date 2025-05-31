Süper Lig'de akşam seansı maçları sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Adana Demirspor'un golleri 11 ve 35. dakikalarda Nabil Alioui'den geldi. Gaziantep FK'nin gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 64. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'e daha önceden veda eden Adana Demirspor, sezonu 2 puanla son sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 45 puana ulaşarak 14. sırada yer aldı.

ALANYASPOR 2 GOLLE KAZANDI

Süper Lig'in 38. ve son haftasında gecenin bir diğer maçında Alanyaspor ile Sivasspor ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 45 puanla noktaladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Sivasspor ise 35 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti.