Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımların yaş ortalaması 27,51 oldu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 27,51 şeklinde kayıtlara geçti.

Sezon toplamında en az 90 dakika sahada kalan futbolcuların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı.

Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip.

Ligin en yaşlı takımı Sivasspor

Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Sivasspor, 29,14'lük yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımı oldu.

Kırmızı-beyazlıları 28,46'lık değerle Başakşehir takip etti.

En yaşlı takım kategorisinde üçüncü sıradaysa 28,22 ile Adana Demirspor bulunuyor.

Ligin en genç takımı unvanı Giresunspor'un

Giresunspor sezon sonunda küme düşmekten kurtulamasa da 26,14'lük yaş ortalamasıyla, ligdeki 19 takım içinde en genç kadronun sahibiydi.

Gençlik klasmanında ikinci sırada 26,4'lük ortalamayla İstanbulspor yer aldı.

Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 26,45 yaş ortalamasıyla, en genç üçüncü takım oldu.

Şampiyon Galatasaray'ın yaş ortalaması 27,33

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, 27,33'lük yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele etti.

Lig ikincisi Fenerbahçe'de 26,88 olan yaş ortalaması, lig üçüncüsü Beşiktaş'ta 27,07 şeklinde gerçekleşti.

SÜPER LİG 2022/23 TAKIMLARIN YAŞ ORTALAMASI GİRESUNSPOR 26,14 İSTANBULSPOR 26,4 TRABZONSPOR 26,45 ALANYASPOR 26,52 FENERBAHÇE 26,88 BEŞİKTAŞ 27,07 GALATASARAY 27,33 KASIMPAŞA 27,35 MKE ANKARAGÜCÜ 27,42 KONYASPOR 27,68 HATAYSPOR 27,82 G.ANTEP FK 27,86 ANTALYASPOR 27,9 KAYSERİSPOR 27,92 FATİH KARAGÜMRÜK 28 ÜMRANİYESPOR 28,03 A.DEMİRSPOR 28,22 BAŞAKŞEHİR 28,46 SİVASSPOR 29,14 ORTALAMA 27,51

Gençler, toplam sürenin yüzde 3,34'ünde forma giyebildi

Süper Lig'de kulüpler, 21 yaş ve daha genç futbolculara çok az süre verdi.

Genç futbolcular, 617 bin 426 dakikalık toplam sürede sadece 20 bin 636 dakika (yüzde 3,34) forma giyebildi.

Genç futbolcuların en fazla forma şansı bulduğu kulüpler sırasıyla Giresunspor (yüzde 10,27), Kasımpaşa (yüzde 6,94) ve Alanyaspor (6,79) oldu.

30 yaş üstü futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde boy gösterdi

Genç futbolculara pek şans tanımayan Süper Lig ekipleri, 30 yaş üstü futbolculara karşı son derece bonkör davrandı.

Geride kalan sezonda 30 ve daha üzeri yaşta olan futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde (223 bin 396 dakika) sahada kaldı.

Bu kategorideki oyunculara en fazla şans veren takımlar olarak Sivasspor (yüzde 61,03), Başakşehir (yüzde 49,62) ve Antalyaspor (yüzde 46,84) dikkati çekti.

SÜPER LİG 2022/23 SEZONUNDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR TAKIMLAR 21 YAŞ ALTI 30 YAŞ ÜSTÜ TOPLAM SÜRE SÜRE/DK YÜZDE SÜRE/DK YÜZDE GİRESUNSPOR 3438 10,27 7328 21,89 33472 KASIMPAŞA 2398 6,94 14826 42,90 34559 ALANYASPOR 2278 6,79 7383 22,00 33565 ANTALYASPOR 1833 5,31 16160 46,84 34501 KAYSERİSPOR 1252 3,74 12092 36,09 33501 GALATASARAY 1222 3,64 9730 29,01 33542 ÜMRANİYESPOR 1182 3,51 15496 46,07 33635 FATİH KARAGÜMRÜK 1126 3,35 14066 41,90 33569 FENERBAHÇE 989 2,96 8524 25,53 33389 TRABZONSPOR 953 2,76 9493 27,52 34492 HATAYSPOR 849 4,09 8908 42,95 20739 MKE ANKARAGÜCÜ 787 2,28 7215 20,87 34571 İSTANBULSPOR 694 2,07 6370 19,00 33527 BEŞİKTAŞ 581 1,73 13046 38,85 33578 A.DEMİRSPOR 529 1,58 15150 45,33 33419 BAŞAKŞEHİR 250 0,75 16625 49,62 33502 KONYASPOR 130 0,39 12624 37,66 33523 SİVASSPOR 105 0,30 21114 61,03 34594 G.ANTEP FK 40 0,18 7246 33,32 21748 TOPLAM 20636 3,34 223396 36,18 617426 Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023 Spor Kaynak: AA / Eyüp Karakuş Giresunspor Başakşehir Sivasspor Spor Haberler